Необходим аналитик бизнес-процессов, прежде всего знающий производство. Работающий с 1C ERP (знание Паруса – как плюс). Операционный специалист, который работает над функционалом сам, руками. Работа в команде. Описание проекта: производственная компания – завод, машиностроение. Необходим анализ того, что есть ...
Удаленный ассистент директора ИТ компании, гибкий график.
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Ассистент директора ИТ компании удаленно, или в офисе, гибкий график.
SmartExpert — это SaaS продукт, он-лайн платформа для организации корпораптивного обучения. Среди наших клиентов топ компании Украины, России и стран СНГ, Евросоюза и других стран. Пример: Новая Почта, Home Credit, Delivery, Vaimo.
- Мы растем и расширяем свою команду .
- Вы будете готовить структурированные отчеты с данными для принятая управленческих решений:- по клиентам- по рекламным компания- по маркетинговой аналитике
- Для Вас это будет супер опыт.
- Все задачи предполагают работу за компьютером:
- Размещение статей на блоге WP (которые пишут копирайтеры)
- Работа с цифрами в экселе
- Другие поручения
- Возраст: любой
- Требования: продвинутый пользователь интернет- готов учиться- готов быстро работать- грамматный- ответственный
- Комфортные условия труда по желанию офисе, или удаленно:
- непрерывное развитие в самой прогрессивной сфере IT:
- за 2020 год рост отросли EdTech составил +400%.
Если в офисе:
- работа в инновационном офисе (Киев, ул. Глыбочицкая 32);
- график 10.00-19.00, выходные – сб, вс;
- вкусный капучино и печеньки за счет компании;обучение
+ оплачиваемая стажировка 1 месяц
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