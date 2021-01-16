Удаленный ассистент директора ИТ компании, гибкий график.

Управление проектамиЗакрыт12 заявок806 просмотров
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Ассистент директора ИТ компании удаленно, или в офисе, гибкий график.

SmartExpert — это SaaS продукт, он-лайн платформа для организации корпораптивного обучения. Среди наших клиентов топ компании Украины, России и стран СНГ, Евросоюза и других стран. Пример: Новая Почта, Home Credit, Delivery, Vaimo.

  • Мы растем и расширяем свою команду . 
Нам нужен ассистент директору ИТ компании отвественный и целеустремленный, остальному обучим! Ты готов углубится в IT и Digital и прокачать свои знания? Тогда заполняй анкету и участвуй в конкурсе: https://forms.gle/3p7o5TYei25x2p5eA

  • Вы будете готовить структурированные отчеты с данными для принятая управленческих решений:- по клиентам- по рекламным компания- по маркетинговой аналитике
  • Для Вас это будет супер опыт.
Вы увидите как работают с крупным бизнесом, как работке маркетинг, сквозная аналитика, воронки продаж, CRM, Seo продвижение.

  • Все задачи предполагают работу за компьютером:
- Поиск информации в интернете

- Размещение статей на блоге WP (которые пишут копирайтеры)

- Работа с цифрами в экселе

- Другие поручения

  • Возраст: любой
  • Требования: продвинутый пользователь интернет- готов учиться- готов быстро работать- грамматный- ответственный
  • Комфортные условия труда по желанию офисе, или удаленно:
- конкурентная з/п

- непрерывное развитие в самой прогрессивной сфере IT:

- за 2020 год рост отросли EdTech составил +400%.

Если в офисе:

- работа в инновационном офисе (Киев, ул. Глыбочицкая 32);

- график 10.00-19.00, выходные – сб, вс;

- вкусный капучино и печеньки за счет компании;обучение

+ оплачиваемая стажировка 1 месяц

3 года назад
smartexpert1
Виталий 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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