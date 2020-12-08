Написать Бизнес-План

Управление проектамиЗакрыт7 заявок491 просмотр
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Всем привет. Нужен или Бизнес-Аналитик или Экономист аналитик. 

Нужно написать бизнес план для старт-апа. 

Готовность подписать SLA (Договор о не разглашении). Допускается писать на Русском или Украинском языке. 

Структура бизнес плана тут: https://docs.google.com/document/d/164EXCcyfgVAX3XGfNprirXaH-r3yT4XndDYCb0AFRpQ/edit?usp=sharing

После выбора того кто сделает, будет выдан доступ в JIra и там будет полная информация о проекте. 

Цены пишите. Сразу показывайте примеры бизнес планов которые вы делали.

3 года назад
sysopstech
Станислав 
37 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад