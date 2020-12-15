Всем привет. Нужен или Бизнес-Аналитик или Экономист аналитик. Нужно написать бизнес план для старт-апа. Готовность подписать SLA (Договор о не разглашении). Допускается писать на Русском или Украинском языке. Структура бизнес плана тут: https://docs.google.com/document/d/164EXCcyfgVAX3XGfNprirXaH-r3yT4XndDYCb0AFRpQ/edit?usp=sharing После выбора того кто сделает, будет выдан доступ ...
Инструкции, регламенты, ТК на создание БП и настройку amoCRM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста, который может разработать для нас технологические карты (ТК) (инструкции и регламенты на исполнение) на разработку бизнес процессов – общего и для составления под конкретные ниши и типы продаж, настройка CRM под конкретные нишы, подключение настройка АТС сайта виджетов и т.д.
Т.е. мы вам даем сырую информацию как это делаем мы. Вы на основе своего опыта и набросков оформляете это в ТК/ППР по которым можно будет выполнить описанные выше работы.
Опыт разработки подобных карт и проектов в данном направлении обязателен.
Стоимость работы по согласованию.
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