Инструкции, регламенты, ТК на создание БП и настройку amoCRM

Ищем специалиста, который может разработать для нас технологические карты (ТК) (инструкции и регламенты на исполнение) на разработку бизнес процессов – общего и для составления под конкретные ниши и типы продаж, настройка CRM под конкретные нишы, подключение настройка АТС сайта виджетов и т.д.

Т.е. мы вам даем сырую информацию как это делаем мы. Вы на основе своего опыта и набросков оформляете это в ТК/ППР по которым можно будет выполнить описанные выше работы.

Опыт разработки подобных карт и проектов в данном направлении обязателен.

Стоимость работы по согласованию.