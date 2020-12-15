Анализ бизнес-процессов производственного предприятия, внедрение 1C ER

Управление проектамиЗакрыт3 заявки301 просмотр
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Необходим аналитик бизнес-процессов, прежде всего знающий производство.

Работающий с 1C ERP (знание Паруса – как плюс). Операционный специалист, который работает

над функционалом сам, руками. Работа в команде.

Описание проекта: производственная компания – завод, машиностроение. Необходим анализ того,

что есть сейчас:

1. Смотрим схемы, документацию, описание существующих бизнес-процессов.

2. Проводим опросы «на местах» – что-то уже сделано, какие-то опросы проводились – нужно

доработать, «обновить» и т. д.

Далее – предложения по улучшению – что исправляем, дорабатываем, что оставляем, что меняем и т. д.

И в конце ТЗ по внедрению данного софта (1C ERP), на основании полученной и обработанной

информации и наших предложений.

3 года назад
Financier14
Владимир 
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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