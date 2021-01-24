1. Найти 5 примеров мест (кафе, коворкинги, антикафе) для игр CashFlow на м. Чистые Пруды в 5-7 минутах ходьбы от метро. Позвонить и узнать, есть ли возможность забронировать стол и провести там игру и узнать условия. Оформить результаты в таблицу.

2. Найти 10 конкурентов организаторов игр CashFlow. Узнать, где проводят, какие цены. Результаты оформить в таблицу.

на все номера будет прозвон! , поэтому выполняйте задание добросовестно!

Если не знаешь, как делать, какую-либо из задач, попробуй загуглить.

Сроки тестового задания до конца воскресенья. Если сможешь выполнить раньше, присылай раньше.

заказ выполнить до 24 января 2021 года до 20:00