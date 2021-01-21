Нужен специалист с опытом работы в компании по разработке ПО

Коллеги, добрый день!

Нужна консультация по скайпу/зуму с человеком, у которого есть опыт работы в компании, которая занималась или занимается разработкой ПО, веб-приложений, мобильных приложений (особенно интересуют кроссплатформенные), систем автоматизации на заказ или какого-нибудь программного обеспечения (в том числе crm-систем). Должность могла быть любая (директор, менеджер проектов, менеджер продаж, специалист по интеграции, тестировщик, аналитик, программист и т.п.). Интересно, если вы работали в офисе; работали, наоборот, в полностью распределенной команде; в компании было много подрядчиков-фрилансеров. Размер компании - менее 20 человек. Маленькие

Возьму серию консультаций по скайпу/zoom-у на тему, как проходит работа в подобной студии/компании - как работают с клиентом, проектами, документацией, интеграциями, как оценивают стоимость разработки и на подобные темы.

Зачем нужно? Улучшаем процессы в компании, нужно для внутреннего анализа работы.

Оплата удобным способом. Пишите, пожалуйста, область своих профессиональных интересов и стоимость за одну сессию.