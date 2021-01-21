В сетевом автоматизированным контакт-центре нужна консультация и разработка whitepaper для ICO.
Нужен специалист с опытом работы в компании по разработке ПО
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, добрый день!
Нужна консультация по скайпу/зуму с человеком, у которого есть опыт работы в компании, которая занималась или занимается разработкой ПО, веб-приложений, мобильных приложений (особенно интересуют кроссплатформенные), систем автоматизации на заказ или какого-нибудь программного обеспечения (в том числе crm-систем). Должность могла быть любая (директор, менеджер проектов, менеджер продаж, специалист по интеграции, тестировщик, аналитик, программист и т.п.). Интересно, если вы работали в офисе; работали, наоборот, в полностью распределенной команде; в компании было много подрядчиков-фрилансеров. Размер компании - менее 20 человек. Маленькие
Возьму серию консультаций по скайпу/zoom-у на тему, как проходит работа в подобной студии/компании - как работают с клиентом, проектами, документацией, интеграциями, как оценивают стоимость разработки и на подобные темы.
Зачем нужно? Улучшаем процессы в компании, нужно для внутреннего анализа работы.
Оплата удобным способом. Пишите, пожалуйста, область своих профессиональных интересов и стоимость за одну сессию.
- Похожие заказы
- Управление проектами2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по разработке полноценного бизнес плана. Сфера деятельности специфическая (подводно - технические работы, работы по очистке акватории водоемов). В написании бизнес планов я не силен, зато отлично разбираюсь в сути вопроса. Поэтому гарантирую быстрое предоставление необходимой ...Управление проектами9 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Ассистент директора ИТ компании удаленно, или в офисе, гибкий график. [/b] SmartExpert — это SaaS продукт, он-лайн платформа для организации корпораптивного обучения. Среди наших клиентов топ компании Украины, России и стран СНГ, Евросоюза и других стран. Пример: ...Управление проектами12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим аналитик бизнес-процессов, прежде всего знающий производство. Работающий с 1C ERP (знание Паруса – как плюс). Операционный специалист, который работает над функционалом сам, руками. Работа в команде. Описание проекта: производственная компания – завод, машиностроение. Необходим анализ того, что есть ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста, который может разработать для нас технологические карты (ТК) (инструкции и регламенты на исполнение) на разработку бизнес процессов – общего и для составления под конкретные ниши и типы продаж, настройка CRM под конкретные нишы, ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
Всем привет. Нужен или Бизнес-Аналитик или Экономист аналитик. Нужно написать бизнес план для старт-апа. Готовность подписать SLA (Договор о не разглашении). Допускается писать на Русском или Украинском языке. Структура бизнес плана тут: https://docs.google.com/document/d/164EXCcyfgVAX3XGfNprirXaH-r3yT4XndDYCb0AFRpQ/edit?usp=sharing После выбора того кто сделает, будет выдан доступ ...Управление проектами7 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Доброго времени суток. Нужно найти базу или группы в телеграмме владельцев, авторов канала на Дзене.Или если у вас есть (даже старые) аккаунты на Дзене, тоже пишите. В общем мне нужна база,место, с контактами авторов у ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется найти и предоставить прайс листы оптовых поставщиков на территории США в категории канцелярия с суммой закупа за заказ от $2000. Интересуют бренды Office Depot, Paper Mate, Rubbermaid, Skilcraft, ROLODEX. Если по указанным брендам поставщики ...Управление проектами2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищу начинающего контен-менеджера, разбирающегося в области психологии, работа с подсознанием, НЛП. Для начала работаем месяц. оплата 50% и 50% через две недели. Если сработаемся, будем дальше сотрудничать.Управление проектами18 заявокЗакрыт3 года назад