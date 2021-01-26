Нужен интернет-маркетолог

Необходимо усилить маркетинг сайта https://xn----itbiblilhel0bya7g9a.xn--p1ai/ Информация: [list][*]Город: Самара [*]Тематика: кухни под ключ [/list] Точка А [list][*]Конверсия в заявку: 6,8% [/list] Проблема [list][*]Большое количество лидов, которые просто хотят узнать цену [/list] Задача: [list][*]Увеличить качество маркетинга на сайте. [*]Поднять или сохранить конверсию на уровне 6% [/list] Просьба показать 5 кейсов где вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-маркетолог:
Навыки и опыт - желательны по следующим направлениям, обязательно наличие фактов прохождения профильных курсов, или полноценного образования по указанной профессии.
1. Аналитика, ям и га, чтение, анализ, базовая первичная настройка, тз на настройку, трафик, увеличение конверсии, продажи, интеграции, сквозная аналитика, коллтрекинг, excel - ВПР, формулы, анализ конкурентов
2. Тестирование визуальное и инструментальное, некоторое чувство прекрасного (если есть знания по вебдизайну, тоже плюс, например увидите баг дизайна/юзабилити) багтрекинг, взаимодействие с разработчиками, постановка задач. Если есть базовые знания css, html, php, а также Wordpress или других движков, конструкторов, опыт работы с ними, это плюс. Можете администрировать контент, и товары на сайте тоже плюс.
3. Рекламные каналы - базовые знания по многим, продвинутые по 1-2, то есть можете сделать своими руками, плюсом будет если канал условно бесплатный (не контекст и таргет, хотя знания и опыт по контексту и таргету не лишние)
- SEO, Контент маркетинг, линкбилдинг - приоритет
- Рассылки - приоритет
- SMM органика
- CPC и CPМ
4. Понимание, что такое конкурентные преимущества, УТП, и тд и тп.
Что ещё желательно:
- Английский intermediate, средний, если advanced, тоже плюс, чтение/письмо/речь.
- Не пугают обязательно, если есть опыт супер - технические тематики, например строительные материалы
- Знания и опыт в сегменте B2B тоже плюс, если только B2C, то тематики с высоким чеком и с длительным циклом покупки, также рекуррентные тематики.
- Любите понимать то, что именно продаётся, и почему именно продаётся, и что это вообще такое, разбираетесь постепенно в продукции, вас это не пугает, даже если это мини андронный коллайдер для расщепления на субатомные частицы.
- Можете если, что открыть фотошоп, сделать простейшие операции.
- Можете если, что написать несколько страниц информационно продающего текста.
- Любите быть компетентным.
- Нацелены на быстрые и долгосрочные результаты, и профессиональный рост.
- Деловая переписка.
- Таск трекер,
- Навыки менеджмента своего времени, планирование своей загрузки, планирование что нужно сделать, чтобы получить результаты.
- Навыки коммуникационного характера, общение с копирайтерами, менеджерами, разработчиками, сео специалистами, и тд и тп.
- Ответственность, адекватность
- Несложная отчетность
Условия:
- Удаленка, режим более или менее свободный, но полный день, за месяц должны быть отработаны все рабочие часы.
- Конкурентная оплата, и бонусы за выполнение реальных планов по объёму, и по результатам.
С нас:
- Обучение внутреннее, если оно вам нужно. По особым случаям бывает внешнее. Разово постоянные консультации с различными внутренними и внешними специалистами и профессионалами.
- Услуги различных специалистов на благо ваших результатов, разработка, копирайтинг, контент-менеджмент, сео, cpc и тд и тп. Повтор: желательно уметь самому, что-то именно сделать, в остальном помогут.
Кого рассмотрим:
- Junior - ну если знаний достаточно и есть небольшой опыт, те кто прошли недельный курс по часу в день - этого недостаточно, при первом разговоре будет задано 100500 вопросов для уточнения компетенций, в том числе различные детали и нюансы.
- Middle - достаточно знаний, есть опыт, есть даже проекты на которые можно посмотреть, рассказ о результатах, что было конкретно сделано и тд.
- Senior - возможно, но только если есть основной опыт в B2B, или высокий чек и длительный цикл сделки.
Что присылать:
- резюме, портфолио, сколько стоит ваш месяц сейчас.
- Испытательный 3 месяца.
Навыки и опыт - желательны по следующим направлениям, обязательно наличие фактов прохождения профильных курсов, или полноценного образования по указанной профессии.
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