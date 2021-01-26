Нужен интернет-маркетолог

Интернет-маркетолог:

Навыки и опыт - желательны по следующим направлениям, обязательно наличие фактов прохождения профильных курсов, или полноценного образования по указанной профессии.

1. Аналитика, ям и га, чтение, анализ, базовая первичная настройка, тз на настройку, трафик, увеличение конверсии, продажи, интеграции, сквозная аналитика, коллтрекинг, excel - ВПР, формулы, анализ конкурентов

2. Тестирование визуальное и инструментальное, некоторое чувство прекрасного (если есть знания по вебдизайну, тоже плюс, например увидите баг дизайна/юзабилити) багтрекинг, взаимодействие с разработчиками, постановка задач. Если есть базовые знания css, html, php, а также Wordpress или других движков, конструкторов, опыт работы с ними, это плюс. Можете администрировать контент, и товары на сайте тоже плюс.

3. Рекламные каналы - базовые знания по многим, продвинутые по 1-2, то есть можете сделать своими руками, плюсом будет если канал условно бесплатный (не контекст и таргет, хотя знания и опыт по контексту и таргету не лишние)

- SEO, Контент маркетинг, линкбилдинг - приоритет

- Рассылки - приоритет

- SMM органика

- CPC и CPМ

4. Понимание, что такое конкурентные преимущества, УТП, и тд и тп.

Что ещё желательно:

- Английский intermediate, средний, если advanced, тоже плюс, чтение/письмо/речь.

- Не пугают обязательно, если есть опыт супер - технические тематики, например строительные материалы

- Знания и опыт в сегменте B2B тоже плюс, если только B2C, то тематики с высоким чеком и с длительным циклом покупки, также рекуррентные тематики.

- Любите понимать то, что именно продаётся, и почему именно продаётся, и что это вообще такое, разбираетесь постепенно в продукции, вас это не пугает, даже если это мини андронный коллайдер для расщепления на субатомные частицы.

- Можете если, что открыть фотошоп, сделать простейшие операции.

- Можете если, что написать несколько страниц информационно продающего текста.

- Любите быть компетентным.

- Нацелены на быстрые и долгосрочные результаты, и профессиональный рост.

- Деловая переписка.

- Таск трекер,

- Навыки менеджмента своего времени, планирование своей загрузки, планирование что нужно сделать, чтобы получить результаты.

- Навыки коммуникационного характера, общение с копирайтерами, менеджерами, разработчиками, сео специалистами, и тд и тп.

- Ответственность, адекватность

- Несложная отчетность

Условия:

- Удаленка, режим более или менее свободный, но полный день, за месяц должны быть отработаны все рабочие часы.

- Конкурентная оплата, и бонусы за выполнение реальных планов по объёму, и по результатам.

С нас:

- Обучение внутреннее, если оно вам нужно. По особым случаям бывает внешнее. Разово постоянные консультации с различными внутренними и внешними специалистами и профессионалами.

- Услуги различных специалистов на благо ваших результатов, разработка, копирайтинг, контент-менеджмент, сео, cpc и тд и тп. Повтор: желательно уметь самому, что-то именно сделать, в остальном помогут.

Кого рассмотрим:

- Junior - ну если знаний достаточно и есть небольшой опыт, те кто прошли недельный курс по часу в день - этого недостаточно, при первом разговоре будет задано 100500 вопросов для уточнения компетенций, в том числе различные детали и нюансы.

- Middle - достаточно знаний, есть опыт, есть даже проекты на которые можно посмотреть, рассказ о результатах, что было конкретно сделано и тд.

- Senior - возможно, но только если есть основной опыт в B2B, или высокий чек и длительный цикл сделки.

Что присылать:

- резюме, портфолио, сколько стоит ваш месяц сейчас.

- Испытательный 3 месяца.

Навыки и опыт - желательны по следующим направлениям, обязательно наличие фактов прохождения профильных курсов, или полноценного образования по указанной профессии.