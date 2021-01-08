Get cource- отследить источник по рассылкам

Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка342 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Половина поступлений по атрибуции по первому источнику показывает что по прямому заходу.

По атрибуции по последнему значимому показывает по рассылкам

Как можно узнать источник заказа? 

3 года назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад