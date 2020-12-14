Выяснить целевую аудиторию, ее размер, заинтересованность пользователе

Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки315 просмотров
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Проект - платформа для заработка на регулярных собственных мини-турнирах.

Игрок, находящийся на платформе, выбирает игру и ставку, которая в удвоенном виде возвращается ему при победе и не возвращается при поражении.

В начале на платформе будет две игры для заработка - brawl stars и clash royale от Supercell.

Необходимо - выяснить целевую аудиторию, ее размер, заинтересованность пользователей и разработчиков (в остальных играх, где можно создать группу) в сотрудничестве. Когда будет ясность с другими разработчиками, необходимо будет связаться с Supercell. Маркетолог обязан предоставить отчет в виде документа и сопроводить общение с разработчиками.

Обязательные требования

Опытный маркетолог, умеющий договариваться с разработчиками, проводить опросы, делать отчеты, выяснять целевую аудиторию.

3 года назад
mike_shp
Михаил 
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад