Выяснить целевую аудиторию, ее размер, заинтересованность пользователе

Проект - платформа для заработка на регулярных собственных мини-турнирах.

Игрок, находящийся на платформе, выбирает игру и ставку, которая в удвоенном виде возвращается ему при победе и не возвращается при поражении.

В начале на платформе будет две игры для заработка - brawl stars и clash royale от Supercell.

Необходимо - выяснить целевую аудиторию, ее размер, заинтересованность пользователей и разработчиков (в остальных играх, где можно создать группу) в сотрудничестве. Когда будет ясность с другими разработчиками, необходимо будет связаться с Supercell. Маркетолог обязан предоставить отчет в виде документа и сопроводить общение с разработчиками.

Обязательные требования

Опытный маркетолог, умеющий договариваться с разработчиками, проводить опросы, делать отчеты, выяснять целевую аудиторию.