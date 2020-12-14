Сделать рассылку. Поделиться опытом

$10
Маркетинговый анализЗакрыт8 заявок361 просмотр
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Есть база компаний, клиентов. Мы продаем услуги, и хотим чтобы эти компании о возможности стали нашими клиентами,  нужно сделать рассылку по их емейлам(есть еще соц.сети конечно). Каким сервисом лучше всего это сделать?

Есть ли опыт такой? Если есть как лучше оформить письмо, возможно цепочку писем? 

Вообщем нужна экпертиза, в дальнейшем еще будет парочку похожих баз.

3 года назад
Vlad719
28 летАрмения
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов