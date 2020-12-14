Сделать рассылку. Поделиться опытом

Есть база компаний, клиентов. Мы продаем услуги, и хотим чтобы эти компании о возможности стали нашими клиентами, нужно сделать рассылку по их емейлам(есть еще соц.сети конечно). Каким сервисом лучше всего это сделать?

Есть ли опыт такой? Если есть как лучше оформить письмо, возможно цепочку писем?

Вообщем нужна экпертиза, в дальнейшем еще будет парочку похожих баз.