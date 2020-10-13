Проект - платформа для заработка на регулярных собственных мини-турнирах. Игрок, находящийся на платформе, выбирает игру и ставку, которая в удвоенном виде возвращается ему при победе и не возвращается при поражении. В начале на ...
- Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
Задача Необходимо сделать сайт ставок на свою игру в играх brawl stars и clash royale от supercell. Готов макет главной страницы, необходимо сделать магазин, турниры, лидерборд. См. ТЗ Наиподробнейшее ТЗ прилагаю. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
Задача Необходимо сделать сайт ставок на свою игру в играх brawl stars и clash royale от supercell. Готов макет главной страницы, необходимо сделать магазин, турниры, лидерборд. См. ТЗ Наиподробнейшее ТЗ прилагаю. ...Закрыт4 года назад
- $365
Сделать сайт ставок на собственную игру в играх brawl stars и clash royale.Закрыт4 года назад
- $300
Оплата по БСЗакрыт4 года назад
- $150
Необходимо сделать сайт, работающий по принципу сайта https://cashroyale.ru . Необходимо изменить дизайн сайта, сделать его интерактивным. На сайт помимо игры clash royale от supercell необходимо добавить игру brawl stars тоже от supercell. Сайт должен работать без багов. ТЗ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
Создать полную копию с кодом, но изменить дизайн. Сначала протестируем, что сделано, потом произведем оплату.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $25
Здравствуйте. Вы написали, что можете помочь нам. Нам нужна полная копия сайта с работающим кодом(можете, проверить, пожалуйста код, чтоб работал. обращались ко многим, код не работал). По срокам, давайте, до 18.10. Огромное спасибо, что можете ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад