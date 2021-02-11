Собрать фото для товаров

Требуется наполнить сайт на вордпрес готовыми текстами, которые нужно будет скопировать с другого сайта. Более подробно расскажу выбранному исполнителю. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием стоимости за час работы
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