Добавление товаров на сайт

Добавление товаров в интернет магазин на движке ocStore 2.3. Все интуитивно понятно, опыт не обязателен. Объем работы около 250 товаров. Оплата 15 руб за 1 товар. Сайт донор с описанием//ценами предоставлю. Фото товара нужно будет искать самостоятельно 2-6фото ) в зависимоти от товара. Тематика: Диагностическое оборудование для автомобилей. Оплату готов производить поэтапно, за выполненную работу, в любом колличество как вам удобно. Хоть за каждые 10. Будет идеально если есть возможность связаться через любую звонилку (вацап/скайп/телеграмм), будет проще объяснить исполнителю что именно от него хотят. Описание нужно будет вставлять через блокнот, т.е копировать в блокнот, оттуда на страницу сайта((чтобы очистить от лишненего кода)) затем оформлять текст, в некоторых случаях добавлять таблицы.

Пример заполняемых полей в товаре:

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