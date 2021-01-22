Поиск контактов ЛПР по готовому списку компаний

Добрый день!

Занимаюсь развитием бизнеса в крутом IT-стартапе (облачный сервис). Наш сервис крутой, он действительно помогает бизнесу, но про него пока мало знают. Цель: найти потенциальных партнеров, которым было бы интересно предлагать наш сервис своим клиентам. Таких партнеров уже около 50, но хочется больше :)

Описание задачи: Есть готовый список компаний – потенциальных партнеров, которые нам интересны. В этих компаниях нужно найти контакты ЛПР (генеральный директор, коммерческий директор, еще пара возможных позиций).

Что именно нужно найти по каждой компании:

- Имя, фамилию, должность как минимум одного ЛПР (если найдете больше – дополнительная оплата)

- Email (проверенный на Zerobounce/Verifalia)

- Ссылку на профиль в Facebook, LinkedIn или VK (если есть)

Писать и выходить на связь не нужно – это мы сделаем сами.

Что дам в помощь:

- Готовый алгоритм поиска через Google и различные сервисы для поиска ЛПР

- Если нужно, созвонимся – расшарю экран и проведу обучение голосом

- Шаблон для заполнения контактов (таблица в Google Sheets)

- Оплата за каждый найденный и верифицированный контакт (зависит от того, что удастся найти)

- Среднее время поиска контактов по одной компании 10-15 минут

- Средний заработок за 8-часовой день работы – около 4-5 тыс. рублей

- Возможность работы на постоянной основе

Пишите, звоните – буду рад обсудить, рассказать и поработать вместе.