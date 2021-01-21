Наполнить интернте магазин на Open cart товарами

Наполнение сайтовЗакрыт15 заявок787 просмотров
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Нужно наполнить интернет магазин - маркет плейс,, товарами продуктами питания. Нужно спарсить с других сайтов производителей продукции. Напишите вашу минимульную цену на перенос товаров с 100 сайтов в среднем по 300 товаров на одном сайте.

3 года назад
guest_16111807129216
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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