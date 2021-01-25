Имеется сайт на WordPress, также имеется архив сайта рукописного. Контент авторский (статьи, новости, фото и пр.).Нужно структурировать по разделам (создать меню, подменю по необходимости). Наполнить сайт контентом из архива. Работа "не пыльная", сроки не сжатые.Fmansib.ru
Разместить на сайте (Wordpress) статьи для Gogetlinks
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разместить на сайте (Wordpress) статьи для Gogetlinks.
Требования к исполнителю:
- опыт работы с публикацией статей в Wordpress - обязательно
- опыт работы с ссылочными биржами Gogetlinks/Miralinks
Подробную инструкцию скину перед стартом.
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