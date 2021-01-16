Наполнить сайт готовым контентом

$10
Наполнение сайтовЗакрыт21 заявка646 просмотров
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Имеется сайт на WordPress, также имеется архив сайта рукописного. Контент авторский (статьи, новости, фото и пр.).Нужно структурировать по разделам (создать меню, подменю по необходимости). Наполнить сайт контентом из архива. Работа "не пыльная", сроки не сжатые.Fmansib.ru 

3 года назад
Max_fire
Макс 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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