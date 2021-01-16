Опубликовать посты в instagram-магазин

Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется. Наши тематики: -спорт\фитнес\мода\психология\красота\кулинария Что нужно делать: 1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: [url=https://prnt.sc/w7lt6n]https://prnt.sc/w7lt6n[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lvlp]https://prnt.sc/w7lvlp[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lwyv]https://prnt.sc/w7lwyv[/url]) 2. Составить заголовок и описание пина (научу) 3. ...