Имеется сайт на WordPress, также имеется архив сайта рукописного. Контент авторский (статьи, новости, фото и пр.).Нужно структурировать по разделам (создать меню, подменю по необходимости). Наполнить сайт контентом из архива. Работа "не пыльная", сроки не сжатые.Fmansib.ru
Наполнение карточек товаров каталога Joomla VirtueMart ~ 80 шт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
СРОК 3 дня - Ориентировочно всего товаров ~ 80 шт
Нужно наполнить каталог сайта
Отсюда: http://www.irtec-irrigazione.it/prodotti
Сюда: https://poliv--service.ru/index.php/katalog/oborudovanie (Тут стоит: Joomla Virtualmart)
Нужно перенести товары со всеми картинками (товаров, категорий) и писания + в некоторых товарах прикреплены каталоги - их тоже нужно прикрепить.
1. При создании категории её нужно будет перевести в яндексе и в гугле и выбрать наиболее подходящее по смыслу перевод.
2. При создании товара его тоже нужно будет перевести в двух переводчиках.
3. Перевести слова attach и available в описании.
4. Добавить картинку категории по смыслу из вложенных товаров (400х300).
4. Переносим картинку
6. Переносим описание включая таблицы.
6. Переносим все прикрепленные файлы.
Цену в заявке прошу писать итоговую за весь объем работ с учетом требований по переводу.
- Похожие заказы
- $10Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт3 года назад
- $4
Надо разместить 100 комментариев на разных тематических ресурсах/сайтах из предложенных статей/тем. Потенциальная целевая аудитория – предприниматели, инвесторы, бизнесмены, менеджеры и т.д. Все комментарии должны быть разными (не спам) и по теме. Не стоит размещать комент со ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $1
На сайте отзывов iRecomend и Otzovik, нужно публиковать уже написанные отзывы с Ваших аккаунтов на котором хотя бы 10+ уже написанных отзывов на другие товары или услуги. Мы отправляем вам Google документ с отзывом, вы ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется наполнить сайт товаром (5000-10000 позиций), данные по товарам собирать с других сайтов, промышленное пневматическое оборудование, производитель festo.comНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт3 года назад
1) Что нужно сделать: Заполнить много сайтов, контентом который я предоставлю. По сути просто заполнить разные поля, в разных админках. (копировать - вставить) 2) Что необходимо уметь: а) ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ - это супер важно, так как много полей, много ...Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Заказ предполагает заполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress, оформление предоставленного текста в HTML, создание иллюстраций к нему на основе клипарта и предоставленных материалов. Рисовать иллюстрации не требуется. Какие навыки тебе нужно иметь, чтобы справиться с заказом: Знание ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт3 года назад
Подача объявлений на услуджио Объём объявлений: 4000 Срок: 1 месяц Цена за объём: 5 рублей за объявление 1000 объявлений в неделю Номера для регистрации аккаунтов и объявлений предоставляются заказчикомНаполнение сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Перенести объявления с авито на baza.drom, и auto.ru Есть порядка 1000 объявлений на авито моих. их необходимо перенести на дром, и авто.ру [url=https://www.avito.ru/detali72]https://www.avito.ru/user/05ae8047d60c4c889341237dc32aef80/profile?id=1825595853&src=item&page_from=from_item_card&iid=1825595853[/url] Цена интересует и сроки, цену указывайте за 1 объявления, за все обьявления. вероятно это возможно только ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Доброго времени суток. Нужна помощь в размещении постов в Instagram-магазине детских игрушек. Есть 350 позиций, необходимых к ежедневному размещению в течение месяца. Предоставлю вам все фотографии и готовое отформированное описание всех товаров.Наполнение сайтов94 заявкиЗакрыт3 года назад
- $43
Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется. Наши тематики: -спорт\фитнес\мода\психология\красота\кулинария Что нужно делать: 1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой кликбейтный заголовок на ней, чтобы захотелось кликнуть. Пример: [url=https://prnt.sc/w7lt6n]https://prnt.sc/w7lt6n[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lvlp]https://prnt.sc/w7lvlp[/url] и [url=https://prnt.sc/w7lwyv]https://prnt.sc/w7lwyv[/url]) 2. Составить заголовок и описание пина (научу) 3. ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт3 года назад