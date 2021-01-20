Наполнение карточек товаров каталога Joomla VirtueMart ~ 80 шт

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок420 просмотров
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Добрый день!

СРОК 3 дня - Ориентировочно всего товаров ~  80 шт

Нужно наполнить каталог сайта

Отсюда: http://www.irtec-irrigazione.it/prodotti

Сюда: https://poliv--service.ru/index.php/katalog/oborudovanie (Тут стоит: Joomla Virtualmart)

Нужно перенести товары со всеми картинками (товаров, категорий) и писания + в некоторых товарах прикреплены каталоги - их тоже нужно прикрепить.

 

1. При создании категории её нужно будет перевести в яндексе и в гугле и выбрать наиболее подходящее по смыслу перевод.

2. При создании товара его тоже нужно будет перевести в двух переводчиках.

3. Перевести слова attach и available в описании.

4. Добавить картинку категории по смыслу из вложенных товаров (400х300).

4. Переносим картинку

6. Переносим описание включая таблицы.

6. Переносим все прикрепленные файлы.

Цену в заявке прошу писать итоговую за весь объем работ с учетом требований по переводу.

JoomlaVirtuemart
3 года назад
whoiam13
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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