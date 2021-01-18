Разместить 10 статей на сайт (Wordpress)

Заказ предполагает заполнение контентом интернет-страниц, преимущественно на Wordpress, оформление предоставленного текста в HTML, создание иллюстраций к нему на основе клипарта и предоставленных материалов. Рисовать иллюстрации не требуется.

Какие навыки тебе нужно иметь, чтобы справиться с заказом:

Знание Photoshop на среднем уровне (изменение размеров изображений и обрезка, работа со слоями, компоновка коллажей из готовых изображений, работа с цветом из основного)

— Знание HTML на начальном уровне

— Опыт работы с CMS Wordpress или другой подобной системы (Joomla, MODx, Bitrix и т.д.) в качестве контент-менеджера

— Плюсом будет знание Adobe Illustrator хотя бы на самом минимальном уровне, умение работать с монотонными задачами, понимание основ веб-дизайна и дизайна изображений

— Знание английского языка (минимальное). 75% текстов будут на английском