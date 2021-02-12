Сверить товары

Есть сайт homda.ru

и сайт поставщика

Нужно сверить их. Чтобы товары, которые есть в разделах на сайте поставщика находились в тех же разделах на сайте homda.ru. Если это не так то перенести их в нужный раздел.

Сайт на битриксе

Просьба указывать цену за весь сайт