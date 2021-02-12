Сверить товары

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок445 просмотров
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Есть сайт homda.ru

и сайт поставщика

Нужно сверить их. Чтобы товары, которые есть в разделах на сайте поставщика находились в тех же разделах на сайте homda.ru. Если это не так то перенести их в нужный раздел.

Сайт на битриксе

Просьба указывать цену за весь сайт

3 года назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Lionelll77
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$10
8 дней
Все отлично
Все хорошо
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