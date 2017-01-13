Информационные сайты: копирайтинг, оформление публикаций, семантика, ссылочные биржи
Более 5 лет занимаюсь информационными сайтами и всем, что с ними связано. За этот период овладел следующими навыками:
1. Качественное написание текстов как по ТЗ, так и без него.
2. Сбор семантики с 0 до момента создания ТЗ для информационных сайтов.
3. Оформление публикаций: структурирование статей, добавление блоков внимания, изображений, видео, заполнение метатегов и др.
4. Ведение сайтов в ссылочных биржах под ключ.
Стрессоустойчив, адаптивен, быстро обучаюсь и адекватно реагирую на замечания/доработки, строго соблюдаю дедлайн.
Рассматриваю любой вид сотрудничества. Пишите в личку. Всегда открыт к диалогу.
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Портфолио
- Сбор семантики под ключ + составление ТЗ авторам75 просмотров
- Оформление публикаций95 просмотров
- Сайт под ключ от семантики до публикации статей87 просмотров
- Копирайтинг и оформление публикаций132 просмотра
- Копирайтинг и оформление публикаций91 просмотр
- Копирайтинг и оформление публикаций82 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель, быстро и качественно выполнил предоставленное задание, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, быстрая проверка и оплата, всегда на связи. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую Дмитрия, как ответственного и лояльного заказчика.
$10
10 баллов
4 года назад
WordPress
Хороший исполнитель. Всегда на связи, работу выполняет хорошо, внимательный к деталям. Сотрудничаем дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Понятное ТЗ, помощь в решении рабочих моментов, адекватные условия. Сотрудничаем!
$10
10 баллов
6 лет назад
Написание статей
Все хорошо
Ответный отзыв
Благодарю за оказанное доверие, адекватные требования и своевременную оплату!
$1
10 баллов
8 лет назад
HTMLWordPress
Качественная работа, сроки соблюдены и даже раньше срока. Владимир идет на контакт, и даже обращает внимание на детали сверх его обязанностей. Картинки подобраны в тему, очень аккуратные и сочные. Материал структурировал и грамотно оформил. Рекомендую и сама буду сотрудничать. Спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
Сотрудничество очень порадовало! Отлично структурированное ТЗ, адекватные сроки для его выполнения, постоянная обратная связь и своевременная оплата. Рекомендую Анастасию, как ответственного и серьезного заказчика!
$1
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Хороший исполнитель. Сроки соблюдает, связь держит, работу выполняет хорошо, прислушивается к пожеланиям. Рекомендую к работе!
Ответный отзыв
Понятное ТЗ, адекватные сроки для его выполнения, своевременная оплата, постоянная связь! Что еще нужно для работы?)) Рекомендую Юлию, как ответственного и хорошего заказчика!