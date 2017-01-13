Информационные сайты: копирайтинг, оформление публикаций, семантика, ссылочные биржи

Более 5 лет занимаюсь информационными сайтами и всем, что с ними связано. За этот период овладел следующими навыками:

1. Качественное написание текстов как по ТЗ, так и без него.

2. Сбор семантики с 0 до момента создания ТЗ для информационных сайтов.

3. Оформление публикаций: структурирование статей, добавление блоков внимания, изображений, видео, заполнение метатегов и др.

4. Ведение сайтов в ссылочных биржах под ключ.

Стрессоустойчив, адаптивен, быстро обучаюсь и адекватно реагирую на замечания/доработки, строго соблюдаю дедлайн.

Рассматриваю любой вид сотрудничества. Пишите в личку. Всегда открыт к диалогу.