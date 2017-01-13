Admin2015

Владимир Admin2015

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Информационные сайты: копирайтинг, оформление публикаций, семантика, ссылочные биржи

Более 5 лет занимаюсь информационными сайтами и всем, что с ними связано. За этот период овладел следующими навыками:

1. Качественное написание текстов как по ТЗ, так и без него.

2. Сбор семантики с 0 до момента создания ТЗ для информационных сайтов.

3. Оформление публикаций: структурирование статей, добавление блоков внимания, изображений, видео, заполнение метатегов и др.

4. Ведение сайтов в ссылочных биржах под ключ.

Стрессоустойчив, адаптивен, быстро обучаюсь и адекватно реагирую на замечания/доработки, строго соблюдаю дедлайн.

Рассматриваю любой вид сотрудничества. Пишите в личку. Всегда открыт к диалогу.

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Отзывы заказчиков

bdesert
47 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Публикация игровых модов
Отличный исполнитель, быстро и качественно выполнил предоставленное задание, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Понятное ТЗ, быстрая проверка и оплата, всегда на связи. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую Дмитрия, как ответственного и лояльного заказчика.
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dejavu1
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Разместить на сайте (Wordpress) статьи для Gogetlinks
WordPress
Хороший исполнитель. Всегда на связи, работу выполняет хорошо, внимательный к деталям. Сотрудничаем дальше!
Отличный заказчик! Понятное ТЗ, помощь в решении рабочих моментов, адекватные условия. Сотрудничаем!
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IronRat
Яков 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Исполнитель на написание статей под биржи ссылок
Написание статей
Все хорошо
Благодарю за оказанное доверие, адекватные требования и своевременную оплату!
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guest_14841575878913
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Опубликовать статьи WP
HTMLWordPress
Качественная работа, сроки соблюдены и даже раньше срока. Владимир идет на контакт, и даже обращает внимание на детали сверх его обязанностей. Картинки подобраны в тему, очень аккуратные и сочные. Материал структурировал и грамотно оформил. Рекомендую и сама буду сотрудничать. Спасибо за хорошую работу.
Сотрудничество очень порадовало! Отлично структурированное ТЗ, адекватные сроки для его выполнения, постоянная обратная связь и своевременная оплата. Рекомендую Анастасию, как ответственного и серьезного заказчика!
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uliauta
Юлия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Размещение текстов на WordPress
WordPress
Хороший исполнитель. Сроки соблюдает, связь держит, работу выполняет хорошо, прислушивается к пожеланиям. Рекомендую к работе!
Понятное ТЗ, адекватные сроки для его выполнения, своевременная оплата, постоянная связь! Что еще нужно для работы?)) Рекомендую Юлию, как ответственного и хорошего заказчика!
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