Оформление статей WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен21 заявка279 просмотров

Нужно оформить статьи на сайте: добавить медиафайлы (картинки, видео), выделить Заголовки, обозначить маркированные и нумерованные списки. Движок сайта WordPress (Вордпресс).

В обязанности входит:

  • поиск тематических картинок и видео;
  • оформление текста.
Название статьи (Заголовок 1), Тайтл и Дескрипшн прописывать НЕ нужно.

В обязательном порядке предоставлю образцы оформленных статей и всю необходимую информацию для удобного сотрудничества. Стараюсь постоянно быть на связи, поэтому поддержку и решение рабочих моментов гарантирую.

Подробное ТЗ дам кандидату.

Оплата - 30 рублей 1 статья

Перед началом сотрудничества выдам пару тестовых (оплачиваемых) статей для оформления. 

WordPress
8 лет назад
Admin2015
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$10
5 дней
София очень ответственный специалист. Она быстро вникла в суть поставленной мной задачи, сдавала работу раньше срока и без ошибок. Настоятельно рекомендую Софию всем заказчикам, которые находятся в поиске ответственного специалиста в этой сфере! Большое спасибо за сотрудничество!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад