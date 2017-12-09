Нужен человек для оформления статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) - проставление HTML тегов (Параграфов ...
Оформление статей WordPress
Нужно оформить статьи на сайте: добавить медиафайлы (картинки, видео), выделить Заголовки, обозначить маркированные и нумерованные списки. Движок сайта WordPress (Вордпресс).
В обязанности входит:
- поиск тематических картинок и видео;
- оформление текста.
В обязательном порядке предоставлю образцы оформленных статей и всю необходимую информацию для удобного сотрудничества. Стараюсь постоянно быть на связи, поэтому поддержку и решение рабочих моментов гарантирую.
Подробное ТЗ дам кандидату.
Оплата - 30 рублей 1 статья
Перед началом сотрудничества выдам пару тестовых (оплачиваемых) статей для оформления.
Выбранный исполнитель
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