Разместить ссылки на форумах

Задача:

Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов.

Требования:

- в день необходимо размещать не более 5 ссылок

- на каждом форуме необходимо использовать отдельный ник (список для выбора предоставим либо можно придумать свои)

- пост со ссылкой не должен размещаться в разделы досок объявлений, рекламы, рекламных объявлений

- пост должен быть доступен для просмотра без авторизации

- длина текста поста - примерно 200 символов.

- текст поста должен быть уникальным, не должен содержать грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок.

- пост не должен восприниматься как реклама

- текст поста должен вписываться в тему, быть грамотным и являться логическим продолжением ее дискуссии.

- запрещено создавать новые темы или публиковать в заброшенных более 1 месяца темах

- ссылка должна быть максимум на третьей странице темы.

- работа считается выполненной, если пост не удален в течении 3 суток

Порядок действий:

1) Выбрать из списка форум и найти в нем подходящую для размещения ссылки тему (подходит по тематике рекламируемого сайта, не старше месяца). Если подходящей темы нет, указать это в отчете и написать причину ("мертвый форум", нет подходящей темы и т.п.). Перейти к следующему форуму из списка.

1) Зарегистрировать на форуме профиль на указанный нами e-mail (при необходимости подтвердить e-mail)

2) Заполнить профиль - интересы, аватар, дата рождения, город (свой либо тот город, к которому привязан ip)

3) В разных темах форума (кроме досок объявлений и тем рекламного характера куплю/продам) написать 5 постов произвольного содержания. Это может быть краткий ответ для поддержания дискуссии в теме. Если форум "мертвый", достаточно 2 постов.

4) После этого найти подходящую для публикации тему и разместить в ней сообщение с ссылкой на главную либо внутреннюю страницу рекламируемого сайта в зависимости от темы, где она публикуется. Выбор ссылки на внутреннюю страницу не сложный. Как все делать - объясним непосредственно исполнителю.

5) Сохраняем ссылку на тему в отчет. Формат отчета: ссылка на тему, логин, пароль, дата публикации.

На начальных этапах отчет о размещенных ссылках необходимо отправлять для проверки на email ежедневно. В последствии - можно раз в неделю отчет с уже прошедшими модерацию темами. Оплата - раз в неделю. На начальных этапах можно чаще.