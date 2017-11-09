Имеется старый сайт: - товаров 98 - статьи 30 - категорий 6 Необходимо это перенести на новый Opencart, сохранив всю структуру, вложеность, описания, картиники и т.д.
Разместить ссылки на форумах
Задача:
Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов.
Требования:
- в день необходимо размещать не более 5 ссылок
- на каждом форуме необходимо использовать отдельный ник (список для выбора предоставим либо можно придумать свои)
- пост со ссылкой не должен размещаться в разделы досок объявлений, рекламы, рекламных объявлений
- пост должен быть доступен для просмотра без авторизации
- длина текста поста - примерно 200 символов.
- текст поста должен быть уникальным, не должен содержать грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок.
- пост не должен восприниматься как реклама
- текст поста должен вписываться в тему, быть грамотным и являться логическим продолжением ее дискуссии.
- запрещено создавать новые темы или публиковать в заброшенных более 1 месяца темах
- ссылка должна быть максимум на третьей странице темы.
- работа считается выполненной, если пост не удален в течении 3 суток
Порядок действий:
1) Выбрать из списка форум и найти в нем подходящую для размещения ссылки тему (подходит по тематике рекламируемого сайта, не старше месяца). Если подходящей темы нет, указать это в отчете и написать причину ("мертвый форум", нет подходящей темы и т.п.). Перейти к следующему форуму из списка.
1) Зарегистрировать на форуме профиль на указанный нами e-mail (при необходимости подтвердить e-mail)
2) Заполнить профиль - интересы, аватар, дата рождения, город (свой либо тот город, к которому привязан ip)
3) В разных темах форума (кроме досок объявлений и тем рекламного характера куплю/продам) написать 5 постов произвольного содержания. Это может быть краткий ответ для поддержания дискуссии в теме. Если форум "мертвый", достаточно 2 постов.
4) После этого найти подходящую для публикации тему и разместить в ней сообщение с ссылкой на главную либо внутреннюю страницу рекламируемого сайта в зависимости от темы, где она публикуется. Выбор ссылки на внутреннюю страницу не сложный. Как все делать - объясним непосредственно исполнителю.
5) Сохраняем ссылку на тему в отчет. Формат отчета: ссылка на тему, логин, пароль, дата публикации.
На начальных этапах отчет о размещенных ссылках необходимо отправлять для проверки на email ежедневно. В последствии - можно раз в неделю отчет с уже прошедшими модерацию темами. Оплата - раз в неделю. На начальных этапах можно чаще.
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