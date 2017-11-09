Разместить ссылки на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт3 заявки128 просмотров

Задача:

Необходимо разместить ссылки на сайт на форумах автомобильной тематики из предоставленного списка. Всего порядка 450 форумов.

Требования:

- в день необходимо размещать не более 5 ссылок

- на каждом форуме необходимо использовать отдельный ник (список для выбора предоставим либо можно придумать свои)

- пост со ссылкой не должен размещаться в разделы досок объявлений, рекламы, рекламных объявлений

- пост должен быть доступен для просмотра без авторизации

- длина текста поста - примерно 200 символов.

- текст поста должен быть уникальным, не должен содержать грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок.

- пост не должен восприниматься как реклама

- текст поста должен вписываться в тему, быть грамотным и являться логическим продолжением ее дискуссии.

- запрещено создавать новые темы или публиковать в заброшенных более 1 месяца темах

- ссылка должна быть максимум на третьей странице темы.

- работа считается выполненной, если пост не удален в течении 3 суток

Порядок действий:

1) Выбрать из списка форум и найти в нем подходящую для размещения ссылки тему (подходит по тематике рекламируемого сайта, не старше месяца). Если подходящей темы нет, указать это в отчете и написать причину ("мертвый форум", нет подходящей темы и т.п.). Перейти к следующему форуму из списка.

1) Зарегистрировать на форуме профиль на указанный нами e-mail (при необходимости подтвердить e-mail)

2) Заполнить профиль - интересы, аватар, дата рождения, город (свой либо тот город, к которому привязан ip)

3) В разных темах форума (кроме досок объявлений и тем рекламного характера куплю/продам) написать 5 постов произвольного содержания. Это может быть краткий ответ для поддержания дискуссии в теме. Если форум "мертвый", достаточно 2 постов.

4) После этого найти подходящую для публикации тему и разместить в ней сообщение с ссылкой на главную либо внутреннюю страницу рекламируемого сайта в зависимости от темы, где она публикуется. Выбор ссылки на внутреннюю страницу не сложный. Как все делать - объясним непосредственно исполнителю.

5) Сохраняем ссылку на тему в отчет. Формат отчета: ссылка на тему, логин, пароль, дата публикации.

На начальных этапах отчет о размещенных ссылках необходимо отправлять для проверки на email ежедневно. В последствии - можно раз в неделю отчет с уже прошедшими модерацию темами. Оплата - раз в неделю. На начальных этапах можно чаще.

8 лет назад
neat1171
47 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос товаров в ВК

    Нужно перенести все товары из одной группы в другую группу во вконтакте. Не нужно создавать альбомы. Именно перенос товаров! Если можете помочь – то пишите мне на страницу вк .

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование карточек товаров

    Необходимо заполнить карточки товаров стоимостью от 10 000 руб.  Записывайте ID товара, который отредактировали.  Если возникают вопросы, то записывайте и потом высылайте скопом.  Переходите к следующей карточке. Перед началом работы ознакомьтесь ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Контент-менеджер, который будет редактировать фото

    Нужен человек, который будет брать фото по ссылке, а потом: - Видоизменять картинку (это всегда скрины - нужно будет либо менять цвета рамок, либо обрезать) - добавлять на наш сайт  ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Перенести контент с Opencart

    $5

    Добрый день. Есть сайт https://goo.gl/98ELg5 Хостинг его блочит. из за вирусов. Долго искал платёжную систему, все перепробовал, нахватал вирусов. Нужно заново собрать сайт. ...

    Opencart
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти логотипы клиентов

    Добрый день, есть список компаний заказчиков (порядка 1500) необходимо по названию компании найти их логотипы, по возможности, просто не у всех точно они есть. Искать при помощи поисковых систем Яндекс и Гугл.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Размещение организации в справочниках предприятий

    Здравствуйте!   Требуется размещение компании в каталогах, справочниках предприятий и организаций г. Саранска, достаточно 20 хороших каталогов.  Например, в таких как:    www.mordovmedia.ru/   delovoy-saransk.ru/   yan13.ru/   Вы можете разместить часть ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ручная обработка информации

    $200

    Есть файл со списком тендеров. Необходимо скачать документацию по тендеру и найти в ней список товаров, скопировать эти данные в файл шаблон Excel. Количество тендеров около 600. Более подробно описано в ТЗ, ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить вручную сайт в справочник организаций

    Вы можете использовать свою базу справочников или искать справочники в поиске и  регистрировать в них сайт организации. Пишите цену за 1 размещение в справочнике. Интересует только ручное добавление без автопрогонов и прочего спама.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад