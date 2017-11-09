Размещение организации в справочниках предприятий

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Закрыт5 заявок163 просмотра

Здравствуйте!  

Требуется размещение компании в каталогах, справочниках предприятий и организаций г. Саранска, достаточно 20 хороших каталогов. 

Например, в таких как:   

www.mordovmedia.ru/  

delovoy-saransk.ru/  

yan13.ru/  

Вы можете разместить часть по своим каталогам, главное чтобы они были качественные, чтобы в списке городов был Саранск. 

Вам будет предоставлено данные о компании, логотип, если понадобится фото товаров/услуг.  

  

Пишите свои цены, сроки выполнения.

8 лет назад
oneunicorn
Екатерина 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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