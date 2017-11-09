Размещение организации в справочниках предприятий

Здравствуйте!

Требуется размещение компании в каталогах, справочниках предприятий и организаций г. Саранска, достаточно 20 хороших каталогов.

Например, в таких как:

www.mordovmedia.ru/

delovoy-saransk.ru/

yan13.ru/

Вы можете разместить часть по своим каталогам, главное чтобы они были качественные, чтобы в списке городов был Саранск.

Вам будет предоставлено данные о компании, логотип, если понадобится фото товаров/услуг.

Пишите свои цены, сроки выполнения.