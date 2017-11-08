Всем здравствуйте! Мы оптом поставляем определённые автозапчасти на сто и в магазины автозапчастей для иномарок. Также иногда приобретают и автосалоны, но при которых есть автосервисы.Нам нужно собрать базу потенциальных клиентов из поисковиков.Как это примерно выглядит: в Гугле или в Яндексе вводим Запчасти для иномарок, автозапчасти для иномарок, автосервисы, сто и подобные. Заходим на сайт и копируем в таблицу Excel ссылку на сайт, название магазина, их телефон и email. При этом, интересны только те, кто работает с иномарками. То есть, если вы видите, что написано: автозапчасти для газ (ваз, лада, уаз и другие) или автосервисы (сто) с этими же словами, то контакты с этих сайтов копировать не нужно.Важно: у нас есть базы из 2гис и яндекс-карты, которые не очень нам подходят, потому что в них много недействующих (кто уже закрылся) магазинов и сто, также не по нашей тематике (русские авто). То есть не надо присылать нам купленную на барахолке или спарсенную базу. Нам нужны действующие магазины автозапчастей для иномарок и автосервисы. Можно несколько исполнителей.Сначала вы собираете кусочек базы (контактов 100), мы проверяем, правильно ли мы поняли друг друга, потом собираем дальше. Бюджет оговаривается. В предложениях указывайте цену за 1 (или 100 или 1000, например) контакт. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. Жду Ваших предложений!