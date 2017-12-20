Настроить сервер

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Завершен3 заявки201 просмотр

Необходимо поднять сервер:

- установить все необходимое для работы сайта(ftp, phpmyadmin, apache+nginx, php, mysql);

- прикрутить три домена, создать для них почтовую службу (оболочку для работы);

- для двух доменов установить и настроить https сертификаты;

ApacheMySQLNginxPHP
8 лет назад
deardeer
Андрей 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$30
1 день
ок
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад