Добрый день! Необходимо составить 3-5 писем в сервисе имейл рассылок. Найти картинки, вставить текст. Все в рамках фирменного оформления письма. Смотрите примеры писем в приложении к заданию!!! Такие ...
Настроить сервер
Необходимо поднять сервер:
- установить все необходимое для работы сайта(ftp, phpmyadmin, apache+nginx, php, mysql);
- прикрутить три домена, создать для них почтовую службу (оболочку для работы);
- для двух доменов установить и настроить https сертификаты;
Выбранный исполнитель
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