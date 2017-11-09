Наполнить сайт контетом WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки222 просмотра

Добрый день.

Есть сайт https://goo.gl/Y9MzXn

На нём стоит уже стоит WP и шаблон http://the7.io/beauty-studio/

Есть немного фото, лого, и прайсы и текст.

Нужно всё красиво разместить в шаблоне, и саму цветовую гамму изменить на белый+изумруд.

Нужно сегодня, оплата сразу после выполнения.

WordPress
8 лет назад
shweder
Марат 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

InnaShaimina
Инна 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$50
1 день
Очень круто. Быстро. Без лишних вопросов. Во всём сама разобралась.
Рекомендую работодателя. Четко ставит задачи, по дополнительным вопросам всегда вовремя отвечает. При необходимости предоставляет все нужные доп.материалы. Оплата в срок

Заявки фрилансеров

InnaShaimina
Инна 
32 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад