Наполнить сайт контетом WordPress

Добрый день.

Есть сайт https://goo.gl/Y9MzXn

На нём стоит уже стоит WP и шаблон http://the7.io/beauty-studio/

Есть немного фото, лого, и прайсы и текст.

Нужно всё красиво разместить в шаблоне, и саму цветовую гамму изменить на белый+изумруд.

Нужно сегодня, оплата сразу после выполнения.