Контент-менеджер-копирайтер по вейпингу

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Закрыт9 заявок271 просмотр

Мы интернет-магазин электронных сигарет

Ищем контент-менеджера и копирайтера в одном лице на удаленную работу

Задачи:

- Писать тексты  (2500 - 3000 символов)

- Выкладывать товар в интернет-магазин, подбирать фотографии (CMS Shop-Script 7 by Webasyst)

- Вести отчетность в гугл таблице

Требования:

- Грамотный русский язык 

- Опыт написания текстов  (с уникальностью по Адвего от 95%)

- Опыт наполнения интернет магазинов, или близкий к нему

- Базовые навыки фотошоп

- Соблюдение договоренностей и сроков

- Самостоятельность в выполнении поставленных задач

Оплата 15 000 рублей в месяц.

Будет возможность заработать дополнительно, выкладывая жидкости

Webasyst
8 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров