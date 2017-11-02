Наполнение интернет-магазина товарами

Нужна помощь ответственного профессионала с качественным подходом. Заполнение xls таблицы карточками товаров для выгрузки на сайт. Часть карточек (позиций) уже заполнено, будут служить примером. Нужно внести около 200-230 карточек. Есть прайсы, так же ссылки на сайт поставщика и фотографии. В некоторых товарах нужно фото скачать (74 товара) и характеристики там же списать по указанным ссылкам. Часть товаров спарсены с китайских магазинов в табличном виде. Переведены коряво, но для описания характеристик есть ссылки. В самой таблице колонок для заполнения много (товар описывается подробно). Указываются главные категории и подкатегории дерева каталога, мета-теги, описания, рекомендуемые товары по артикулам, и прочее. Соответствующая оплата за работу "с любовью")).