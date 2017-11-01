Контент менеджер для сайта на wordpress

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Закрыт10 заявок258 просмотров

Есть сайт на wordpress, нужно размножить одну статью и поменять в ней город. Установлен плагин копирования статей, просто копируем статью, заходим на неё, прописываем везде другой город и в url тоже. Всего 900 городов.

WordPress
8 лет назад
Valentina1986
Валентина 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров