Сбор даных с сайта в таблицу EXCEL

Необходимо создать в ручную прайс лист для Rozetka.ua. Наши движок не выдает такой формат автоматически, кроме того, наши разделы не соответствуют разделам в Rozetka.ua. Прайс надо составить вручную и привязать товары к товаром на нашем сайте. Всего ...