Требуются услуги контент-менеджера для наполнения сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт15 заявок267 просмотров

Ищу контент-менеджера для наполнение сайта компьютерной тематики (системные требования игр и приложений).  Необходимо заполнить около 500 карточек. 

Суть работы:

- Найти и заполнить таблицы "Системные требования" приложения или игры (минимальные, рекомендуемые, другие ОС и тд.).

- Найти и загрузить 1 картинку

- Найти и вставить 1 видео с YouTube.

- Заполнить title и description по шаблону.

Подробное ТЗ в переписке.

Оплата фиксированная 20 - 30 р. за документ. Оплата Webmoney или Qiwi.

БЕЗ ОПЫТА работы прошу НЕ БЕСПОКОИТЬ!

Прикрепил для наглядности скрин админки и два примера готовых страниц.

8 лет назад
neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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