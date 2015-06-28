neofun

Юрий neofun

 
39 летУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Валидная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery || WordPress || Landing Page || Копии сайтов (РИП)

Верстка:

  • HTML5/CSS3
  • WordPress
  • jQuery (написание скриптов)
  • Адаптивная верстка
  • Jade/Stylus (Jeet + Rupture)
  • Семантический код с комментариями
  • Микроразметка
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Оптимизация изображений
  • Подключение нестандартных шрифтов
  • Кроссбраузерность (IE9+)
  • Фиксированная / резиновая верстка
  • SEO friendly
  • Landing Page
  • Копии сайтов (РИП)
Связь со мной:

Варианты оплаты:

  • Webmoney (R308837307082 | U810254652726 | Z260570777011)
  • Payoneer (5308 1700 0312 7049)
  • Яндекс деньги (410011735017547) ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО!
О себе:

  • ХОЧУ В КРЫМ!!!

Не много SEO:

CMS | Photoshop | Textolite | Stellar.js | Cufon | Sitecake | SVG | Sprite | Responsive | jQueryUI | WP | Font-Face | Спрайты | XHTML | Lightbox | Modernizr.js | Slider | Ajax | Валидатор | LP | Animate.css | 960 Grid System | Ucoz | LazyLoad | Retina.js | Manul | Jeet | Rupture | Cutenews

WordPressВерстка сайтаHTMLjQueryAjaxPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сверстать лендинг на WP.
спасибо огромное за работу рекомендую!
Все отлично
Ответный отзыв
stenson
Ольга 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Сделать копию landing page
Все сделано так, как оговаривали. И очень быстро. Спасибо.
Все отлично! Оперативная оплата. Рекомендую Ольгу как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
kira2015
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Необходимо заверстать сайт
Юра, спасибо тебе большое за твою работу! Все остались довольны, качество и цена +++++! Следующие проекты от меня все твои:)
Душевный заказчик, интересный проект, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
rami84
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Добавить фотографии на лендинг
Замечательный исполнитель, работа выполнена быстро и качественно! Взял на заметку, буду обращаться еще!
Отличный, положительный заказчик. Моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
farmaceft
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработать меню сайта
Хороший исполнитель. Понравилось работать с ним. Рекомендую
Положительный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
15 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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