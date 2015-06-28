Валидная верстка сайтов HTML5, CSS3, jQuery || WordPress || Landing Page || Копии сайтов (РИП)
Верстка:
- HTML5/CSS3
- WordPress
- jQuery (написание скриптов)
- Адаптивная верстка
- Jade/Stylus (Jeet + Rupture)
- Семантический код с комментариями
- Микроразметка
- Соблюдение стандартов W3C
- Оптимизация изображений
- Подключение нестандартных шрифтов
- Кроссбраузерность (IE9+)
- Фиксированная / резиновая верстка
- SEO friendly
- Landing Page
- Копии сайтов (РИП)
- Email - [email protected]
- Skype - admin_mkc.dn.ua
- Сайт - www.flatcode.ru
- Webmoney (R308837307082 | U810254652726 | Z260570777011)
- Payoneer (5308 1700 0312 7049)
- Яндекс деньги (410011735017547) ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУПНО!
- ХОЧУ В КРЫМ!!!
Не много SEO:
CMS | Photoshop | Textolite | Stellar.js | Cufon | Sitecake | SVG | Sprite | Responsive | jQueryUI | WP | Font-Face | Спрайты | XHTML | Lightbox | Modernizr.js | Slider | Ajax | Валидатор | LP | Animate.css | 960 Grid System | Ucoz | LazyLoad | Retina.js | Manul | Jeet | Rupture | Cutenews
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
7 лет назад
спасибо огромное за работу рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично
$25
10 баллов
8 лет назад
Все сделано так, как оговаривали. И очень быстро. Спасибо.
Ответный отзыв
Все отлично! Оперативная оплата. Рекомендую Ольгу как хорошего заказчика.
$45
10 баллов
8 лет назад
Юра, спасибо тебе большое за твою работу! Все остались довольны, качество и цена +++++! Следующие проекты от меня все твои:)
Ответный отзыв
Душевный заказчик, интересный проект, моментальная оплата. Рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Замечательный исполнитель, работа выполнена быстро и качественно! Взял на заметку, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Отличный, положительный заказчик. Моментальная оплата. Рекомендую!
$5
10 баллов
9 лет назад
Хороший исполнитель. Понравилось работать с ним. Рекомендую
Ответный отзыв
Положительный заказчик. Оплата в срок. Рекомендую!
HTML-верстка
15 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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