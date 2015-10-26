Сделать копию landing page

$30
HTML-версткаЗавершен8 заявок178 просмотров
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Использовать bootstrap.

Главная цель - пройти тест google speed https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru

Верстка должна быть адаптивной для 4 экранов: мобильный, мобильный портрет, планшет, декстоп

Всплывающие окна нужны только для видео, все остальные просто пропустить. 

Все надписи на кнопках должны быть текстом.

Сайт покажу подходящим кандидатам.

8 лет назад
stenson
Ольга 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
neofun
Юрий 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$25
1 день
Все сделано так, как оговаривали. И очень быстро. Спасибо.
Все отлично! Оперативная оплата. Рекомендую Ольгу как хорошего заказчика.
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