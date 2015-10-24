Установить заглушку на сайт

HTML-версткаЗакрыт12 заявок298 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые дизайнеры!

Благодарим Вас за те услуги, которые Вы нам оказываете, и за то, что делаете это очень профессионально.

С Вашей помощью наш стартап приобретает нужную визуализацию!

Сначала, благодаря Наталии Калиниченко (happymedesign) мы обрели такой логотип и фирменный стиль, который очень хотели!

Затем, с помощью Юрия Думназева (allExclusive) у нас появился крутой дизайн заглушки!

Дело осталось за малым - "сверстать" (если мы применяем правильный термин :)) заглушку на наш будущий сайт www.voessen.ru, ну и разработать крутой сайт! В общем, "сверстать", "запилить" или еще как-то - не знаем, но знаем, что надо сделать так, чтобы заглушка висела, работала, и сайт начал индексироваться в поисковых системах (мы прочитали, что для заглушки это возможно :)).

И так, задача следующая: есть дизайн заглушки - он в приложении. Нужно его повесить на сайт - сделать форму для подписки на обновления сайта, сделать активными ссылки на нас в социальных сетях, и добавить контакты. Эта страничка будет висеть до появления готовой версии сайта, разработку которого мы обсудим с успешным кандидатом, который сделает нам эту заглушку. 

Еще есть купленный домен и хостинг на reg.ru. CMS пока нет, как и всего, что еще там для этого нужно. Думаем, что будет wordpress. Хотя мы особо не понимаем в этом, и доверимся Вам и Вашей консультации.

Ждем Ваших предложений, и напоминаем - что бюджет пока совсем маленький - зарабатываем деньги на хороший сайт!)))

8 лет назад
VSNMIE
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
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