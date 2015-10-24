Нужна вёрстка макета двух лэндингов

Требуется опытный, толковый программист-верстальщик сверстать сайт на Битрикс.
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Ищем исполнителя для вёрстки макета лэндинга. Вёрстка должна быть адаптивной. В наличии 2 макета которые нужно сверстать.
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