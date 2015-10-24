Нужна вёрстка макета двух лэндингов

$370
HTML-версткаЗавершен4 заявки167 просмотров
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Ищем исполнителя для вёрстки макета лэндинга. Вёрстка должна быть адаптивной. В наличии 2 макета которые нужно сверстать.

8 лет назад
ymedvedev
Юрий 
34 годаВьетнам
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
8 лет назад
$370
8 дней
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