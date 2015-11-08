Нужен верстка

Здравствуйте, необходимо сверстать один блок, который будет представлять из себя слайдер, на котором будем меняться фоновое изображение и текст, при этом форма заявки, которая так же будет находится на данном слайдере-блоке будет оставаться неподвижной. Данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://restoranprovans.ru/index.php?route=product/category&path=95 - здесь нужно вывод категорий сделать как здесь http://arolls.ru/ - включая и как на мобильном.
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