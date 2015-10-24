HTML верстка Landing Page

HTML-версткаЗавершен11 заявок150 просмотров
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Требуется кроссбраузерная верстка Landing Page.

Дизайн-макет:

http://sites78.ru/hockey3/

Нужна только html верстка. Позже сайт будет привязан нами к Wordpress, поэтому не нужен скрипт формы обратной связи (только css оформление формы обратной связи).

HTML
8 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$15
1 день
Сделал все быстро и качественно. Рекомендую.
Не первый раз сотрудничаю с Денисом,и как всегда остаюсь доволен. Всегда на связи оплата вовремя. Рекомендую как отличного заказчика и человека.
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