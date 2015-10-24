HTML верстка Landing Page

Для клиники нужен сайт. 1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп). 2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже) 3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки) 4. поставить на наш хостинг Технологии: html5, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется кроссбраузерная верстка Landing Page.
Дизайн-макет:
Нужна только html верстка. Позже сайт будет привязан нами к Wordpress, поэтому не нужен скрипт формы обратной связи (только css оформление формы обратной связи).
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