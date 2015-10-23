Верстка сайта

Для клиники нужен сайт. 1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп). 2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже) 3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки) 4. поставить на наш хостинг Технологии: html5, ...
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Евгений, здравствуйте. Нам необходимо сверстать сайт по готовым PSD.
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