Сайт клиники: верстка, функционал, натянуть на wordpress

Для клиники нужен сайт.

1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп).

2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже)

3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки)

4. поставить на наш хостинг

Технологии: html5, css3, jquery, ajax, php.

Полный тз прикреплю в течении 24ч. Пока можете посмотреть фото дизайна и оценить проект по ним.

Нужен опытный, грамотный специалист, который сделает все в срок, четко + best practices.

Желательный срок: до 10 дней.