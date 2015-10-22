Сайт клиники: верстка, функционал, натянуть на wordpress

Добрый день. 2 человека "ровняли" мне этот сайт и с обоими сотрудничество продолжалось до оплаты работы, получив оплату, человек отказывался продолжать работу. Ищу человека, который сделает окончательный вариант. Сайт - petedge.com.ua 1. Поломалась\ не доделана корзина (изменяли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для клиники нужен сайт.
1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп).
2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже)
3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки)
4. поставить на наш хостинг
Технологии: html5, css3, jquery, ajax, php.
Полный тз прикреплю в течении 24ч. Пока можете посмотреть фото дизайна и оценить проект по ним.
Нужен опытный, грамотный специалист, который сделает все в срок, четко + best practices.
Желательный срок: до 10 дней.
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