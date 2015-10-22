Простая вёрстка HTML + JS срочно

Необходимо сверстать одну маленькую страничку, картинка в приложении, исполнителю предоставлю PSD макет. Исполнитель будет выбран на основе цены, кол-во отзывов.
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