Сверстать страницу сайта

HTML-версткаЗавершен18 заявок342 просмотра
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Нужно из psd свертстать одну внутреннюю страницу сайта, верстать только от заголовка оплата до заголовка инструкция по оплате и в футере снарезать иконки , прописать стили для нее для внесения с файл стилей, цену и сроки предлагайте

8 лет назад
kery
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$8
1 день
свертсал быстро и качественно за приемлемую сумму рекомендую!
С Кириллом отлично сработались,моментальная оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
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