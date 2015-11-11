Верстка по макету (PSD)

$140
HTML-версткаЗавершен6 заявок621 просмотр
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Требуется сделать кроссбраузерную чистую верстку (без натяжки). Срок - до вечера пятницы желательно. Максимальный бюджет - 140$ (9к руб). Детали, ссылка на макеты в png и прототип - в приложении.

8 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$140
4 дня
Виталий отработал на 150%! Точное следование срокам, превосходное качество работы, никаких проблем с коммуникацией. Просто отличный специалист, очень доволен сотрудничеством!
Сработались отлично. 100% фидбэк, Павел и его коллеги всегда на связи, моментально вносят корректировки, что положительно сказывается на ходе разработки. С оплатой все по плану. Однозначно рекомендую!
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