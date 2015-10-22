Нужно сделать модальное окно (всплывающее окно), которое во весь экран.

Превеью окна http://joxi.ru/12M1VOaf8ZJ12J

На выходе нам нужна просто страница html со ссылкой, которое открывает модальное окно. Этот код мы интегрируем в наш сайт.

Функционал как на сайте http://inshade.ru/category/ss15/lookbook-ss15 (при клике на изображение).

При уменьшении размеров экрана навигация пропадает и заголовок должен быть сверху http://joxi.ru/VrwopBPUgn3KrX