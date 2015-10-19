Сверстать и запрограмировать страницу

Адаптивная верстка и программирование интернет-магазина обуви. Всего около 8 стр. Мобильный дизайн отрисован для ключевых страниц. Пример дизайна отправлю исполнителю. Сроки: 10 дней. Ориентировочный бюджет: 3000-4000 грн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот эту страницу нужно поменять
есть готовые макеты, сайт на WP
ссылка на макеты
Связь по скайпу, система оплаты робокасса уже подключена надо будет только поменять чтобы работала с новой страницей.
Отзывы есть готовые надо их вставить.
Пишите бюжет и сроки
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