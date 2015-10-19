Сверстать и запрограмировать страницу

Вот эту страницу нужно поменять

kadastrmap.ru/zakazat-dok...

есть готовые макеты, сайт на WP

ссылка на макеты

cloud.mail.ru/public/4Hhy...

Связь по скайпу, система оплаты робокасса уже подключена надо будет только поменять чтобы работала с новой страницей.

Отзывы есть готовые надо их вставить.

Пишите бюжет и сроки