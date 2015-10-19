Сверстать и запрограмировать страницу

HTML-версткаЗакрыт3 заявки223 просмотра
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Вот эту страницу нужно поменять 

kadastrmap.ru/zakazat-dok... 

есть готовые макеты, сайт на WP 

ссылка на макеты  

cloud.mail.ru/public/4Hhy... 

Связь по скайпу, система оплаты робокасса уже подключена надо будет только поменять чтобы работала с новой страницей.  

Отзывы есть готовые надо их вставить.  

Пишите бюжет и сроки

8 лет назад
Master_ru
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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