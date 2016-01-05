Верстка интернет-магазина + установка Opencart

$150
HTML-версткаЗавершен25 заявок407 просмотров
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Адаптивная верстка и программирование интернет-магазина обуви.

Всего около 8 стр. Мобильный дизайн отрисован для ключевых страниц. Пример дизайна отправлю исполнителю.

Сроки: 10 дней. Ориентировочный бюджет: 3000-4000 грн.

OpenCart
8 лет назад
username3211
Юрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sha9
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$200
13 дней
Спасибо Артему за быструю и качественную работу.
Работать можно
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