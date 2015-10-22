Внести правки в верстку на сайте на Wordpress

HTML-версткаЗавершен4 заявки205 просмотров
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Добрый день!

Сайт работает на Wordpress. Необходимо внести правки в верстку.

Подробности в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1loliJoVwlztra-b5vOArK0Ak88vs4NQmp4f2q0k25Vw/edit?usp=sharing

Правки необходимо внести на сайт в течение нескольких часов. Просьба отвечать на проект свободным в данный момент.

WordPress
8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
uihor
Игорь 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Благодарю за выполненную работу. Игорь сделал все четко по ТЗ и в оговоренный срок. Рекомендую!
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