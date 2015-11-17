В наличии имеется работающий сайт. Есть макет страницы, который нужно переверстать. Дизайн готов. Сделать нужно сегодня. По готовности оплата 700 рублей. Без предоплаты (читайте отзывы). Во вложении скрин макета.
Сверстать (адаптивно) и натянуть на MODX Revolution сайт каталог проду
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать адаптивно сайт каталог продукции с формой заказа, и натянуть верстку на платформу MODX Revolution. ТЗ скину исполнителю (есть некоторые требования по СЕО, и пару фишек нужно будет реализовать: всплывашки, и т.д.). Главная страница в виде мини лендинга, дальше сайт каталог.
Скидайте ваши контакты: скайп, телефон.
А также примерную стоимость работы за верстку(адаптивную), и программинг натяжку на сms.
Без предоплат! Кто не уверен, что сделает, - НЕ пишите! Сроки максимум 7 дней.
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