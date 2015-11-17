Сверстать (адаптивно) и натянуть на MODX Revolution сайт каталог проду

Нужно сверстать адаптивно сайт каталог продукции с формой заказа, и натянуть верстку на платформу MODX Revolution. ТЗ скину исполнителю (есть некоторые требования по СЕО, и пару фишек нужно будет реализовать: всплывашки, и т.д.). Главная страница в виде мини лендинга, дальше сайт каталог.

Скидайте ваши контакты: скайп, телефон.

А также примерную стоимость работы за верстку(адаптивную), и программинг натяжку на сms.

Без предоплат! Кто не уверен, что сделает, - НЕ пишите! Сроки максимум 7 дней.