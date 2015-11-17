Сверстать (адаптивно) и натянуть на MODX Revolution сайт каталог проду

HTML-версткаЗавершен5 заявок246 просмотров
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Нужно сверстать адаптивно сайт каталог продукции с формой заказа, и натянуть верстку на платформу MODX Revolution. ТЗ скину исполнителю (есть некоторые требования по СЕО, и пару фишек нужно будет реализовать: всплывашки, и т.д.). Главная страница в виде мини лендинга, дальше сайт каталог.

Скидайте ваши контакты: скайп, телефон.

А также примерную стоимость работы за верстку(адаптивную), и программинг натяжку на сms.

Без предоплат! Кто не уверен, что сделает, - НЕ пишите! Сроки максимум 7 дней.

MODX
8 лет назад
wmbank24
Юрий 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
sevir13
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$60
5 дней
Выполнено нормально, немного в срок не уложился. но я и не подгонял. В общем рекомендую человека как профессионала.
Юрий отличный заказчик, четко поставил задачи, предоставил т/з, оперативно отвечал на поставленные вопросы, всегда был на связи, как договаривались, внес оплату. Рекомендую!
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