Верстка макета страницы (bitrix)

Нужна верстка макета 3-7 дней. Оплата на кошелек webmoney. предлагайте цену за которую вы готовы сделать. Редизайн сайта полностью макет будет готов через 2-3 дня главной, категории товара, описание с этих трех макетов нужно будет полностью сверстать под каждую ...
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В наличии имеется работающий сайт. Есть макет страницы, который нужно переверстать. Дизайн готов. Сделать нужно сегодня.
По готовности оплата 700 рублей. Без предоплаты (читайте отзывы). Во вложении скрин макета.
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